Сухость кожи и вероятность рака: Супрун рассказала, чем вреден загар

Избыток ультрафиолета высушивает кожу, ускоряет появление морщин и и повышают риск рака.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, насколько вреден загар и как стоит защищаться от ультрафиолета.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Супрун указала, что загар - это попытка кожи защититься от повреждения ультрафиолетовыми лучами, которые усиливают образование морщин и повышают риск рака. Для защиты ультротафиолета специальные клетки - меланоциты - синтезируют пигмент меланин, и он распространяется в коже.

Супрун также подчеркнула, что если у человека белая кожа, “к которой загар не липнет“, то стоит как можно раньше перестать загорать.

Ультрафиолет, по словам министра, вызывает мутации и этим увеличивает вероятность рака кожи. Также он сильно сушит кожу.

Ультрафиолет активирует ферменты, разрушающие компоненты матрикса кожи, которые обеспечивают ее упругость: гиалуроновую кислоту и коллаген. При этом гены, отвечающие за образование новых гиалуроновой кислоты и коллагена, перестают работать, - пишет Супрун.

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И.о. министра здравоохранения советует использовать солнцезащитные крема со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. А вот крем с максимальной защитой (SPF50) не стоит применять.

Супрун не рекомендует выходить на улицу с 10:00 до 16:00. А вот закрытая легкая одежда из натуральной ткани и специальная спортивная одежда, которая не пропускает УФ, может на 27% уменьшить вероятность ожогов.

Уменьшить воспаление от ожогов помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол.

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