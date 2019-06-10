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На свадьбе во Львовской области отравились 20 человек

Комментариев: 2
За расследование массового отравления взялась полиция.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

На свадьбе во Львовской области произошло массовое отравление. К врачам обратилось всего 20 человек, среди них один ребенок 2009 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе городского совета области.

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Происшествие произошло 8 июня в ресторане “Червона рута”. Всего на свадьбе было около ста человек. За помощью к врачам обратились  20 человек. Из них 18 пришлось госпитализировать.

Пострадавшие обратились с заявлением в полицию. На данный момент проводятся проверки и экспертизы заведения.

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По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в летнем лагере Черновицкой области отравились 30 детей. У больных детей наблюдалась тошнота и рвота. Специалисты на месте выясняют причины заболевания.

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Теги: отравление, полиция, свадьба, массовое отравление
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Комментариев (2)
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GreenPeace!    10.06.2019, 12:25
Оценка:  0
GreenPeace!
Для селюков лишний раз руки помыть..это проблема.В сильпо киева,жопы не подтирают и руки не моют,и на нарезку сыров идут.Работала торг.предст.навидалась,ппц.
GreenPeace!    10.06.2019, 12:26
Оценка:  0
GreenPeace!
Выходит село из туалета,бумаги там нет,гамном воняет,руки не вымыла,и пошла сыр нарезать..или перевернулся ящик печенья развесного,смели веником и в зал...а кто-то детям купит.На мое возмущение отвечали:"Тоюи не пох...це ж не тоби їсти".
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