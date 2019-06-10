На свадьбе во Львовской области отравились 20 человек

За расследование массового отравления взялась полиция.

На свадьбе во Львовской области произошло массовое отравление. К врачам обратилось всего 20 человек, среди них один ребенок 2009 года рождения. Об этом сообщают в пресс-службе городского совета области.

Читай также: Как уберечь себя от пищевого отравления: советы Ульяны Супрун

Происшествие произошло 8 июня в ресторане “Червона рута”. Всего на свадьбе было около ста человек. За помощью к врачам обратились 20 человек. Из них 18 пришлось госпитализировать.

Пострадавшие обратились с заявлением в полицию. На данный момент проводятся проверки и экспертизы заведения.

Читай также: В Винницкой области химикаты попали в реку

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в летнем лагере Черновицкой области отравились 30 детей. У больных детей наблюдалась тошнота и рвота. Специалисты на месте выясняют причины заболевания.