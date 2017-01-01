"Большое дело Украины": Россия в Гааге оспаривает украинский суверенитет в Крыму

РФ пытается затянуть дело всеми возможными способами.

Россия сегодня выступает в Гааге по делу о моряках УНИАН

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В Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в нидерландском городе Гаага начались устные слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году. Об этом рассказала замглавы МИД Елена Зеркаль, передает УНН.

Украина как основание приводит Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года для рассмотрения дела, касающегося прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

На данный момент стороны перешли к устным слушаниям по вопросам юрисдикции, сегодня выступает Россия.

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“С появлением дела об иммунитетах наших военных кораблей и членов их экипажей дело стали называть “большим“ делом по морскому праву, потому что оно касается всех нарушений, которые совершила Россия - препятствование навигации, кража наших полезных ископаемых, незаконный вылов рыбы, сооружение Керченского моста и многие другие“, - сообщила Зеркаль.

Она напомнила, что это дело длится с 2016 года, “когда стало ясно, что Россия не готова устранить нарушения Конвенции ООН по морскому праву добровольно“. “В течение этого времени мы прошли сложный процесс отбора судей и подготовили меморандум с изложением всех нарушений, совершенных Россией“, - отметила она.

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“Россия делает все для затягивания дела. Поэтому она оспаривает юрисдикцию трибунала. Между нами прошло два раунда обмена письменными объяснениями относительно юрисдикции. Наконец мы дошли до устных слушаний по вопросам юрисдикции“, - добавила Зеркаль.

Она отметила, что слушания проводит постоянный третейский суд, где заседает трибунал, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву.

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“Россия, стремясь убить дело, пытается добавить два важных вопроса. Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму. Якобы по процедурным мотивам Россия пытается дать хоть какой-то вес своим аргументам по Крыму. Слушая все аргументы России следует помнить одно: Крым - это Украина“,- подчеркнула Зеркаль. Украина выступит завтра.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия возобновила следствие в отношении военнопленных моряков.