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У крымской татарки начались преждевременные роды из-за обысков силовиков

Комментариев: 1
Женщина находится всего лишь на 7 месяце беременности.
У крымской татарки начались преждевременные роды из-за обысков силовиков
У крымской татарки начались преждевременные роды из-за обысков силовиков
facebook.com/crimeansolidarity

В понедельник, 10 июня, во время обысков российскими оккупантами в Крыму у жены Ризы Омерова начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности.

Об этом информирует сообщество “Крымская солидарность“ в Facebook.

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Сейчас женщину увезли в роддом. Указано, что роды начались из-за пережитого стресса. 

Также сегодгя утром по дороге в Ростов остановили сестру и отца Ризы Омерова - Фатма Исмаилова и Энвер Омерова. Энвер Омерова задержали.

Известно, что Фатма Исмаилова - жена Рустема Исмаилова, фигуранта по “делу Хизб ут-Тахрир“. 

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Напомним, в понедельник утром, 10 июня, в аннексированном Россией Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар. Так, “следственные мероприятия“ прошли в Алуште у Эльдара Кантемирова, в селе Строгановка Симферопольского района - у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта) и в с. Малый Маяк у Месутова Руслана. 

Позже стало известно еще о ряде обысков: в доме Ризы Омерова (г. Белогорск, ул. Маяковского, 9), Энвера Омерова (г. Белогорск, ул. Шевченко, 45/1), председателя местной религиозной общины Ленура Халилова (с. Изобильное, Алушта) и в селе Каменка Симферопольского района.

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Теги: обыски, татары, крым, силовики, оккупанты
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Комментариев (1)
Хамон_и_Пармезан    10.06.2019, 12:47
Оценка:  0
Хамон_и_Пармезан
Наша Риза громко плачет?
- Рядом Путин, не иначе!
Свет пропал, упал забор,
Иль залез к вам в хату вор;
Не понравилось кино,
Наступили вы в гoвнo -
Знает каждый либерал -
Это Путин поднасрал!
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