У крымской татарки начались преждевременные роды из-за обысков силовиков
В понедельник, 10 июня, во время обысков российскими оккупантами в Крыму у жены Ризы Омерова начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности.
Об этом информирует сообщество “Крымская солидарность“ в Facebook.
Читай также: Второй раунд в суде ООН: Сегодня выступает Россия
Сейчас женщину увезли в роддом. Указано, что роды начались из-за пережитого стресса.
Также сегодгя утром по дороге в Ростов остановили сестру и отца Ризы Омерова - Фатма Исмаилова и Энвер Омерова. Энвер Омерова задержали.
Известно, что Фатма Исмаилова - жена Рустема Исмаилова, фигуранта по “делу Хизб ут-Тахрир“.
Читай также: В Херсонской области пьяный пенсионер расстрелял супругов
Напомним, в понедельник утром, 10 июня, в аннексированном Россией Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар. Так, “следственные мероприятия“ прошли в Алуште у Эльдара Кантемирова, в селе Строгановка Симферопольского района - у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта) и в с. Малый Маяк у Месутова Руслана.
Позже стало известно еще о ряде обысков: в доме Ризы Омерова (г. Белогорск, ул. Маяковского, 9), Энвера Омерова (г. Белогорск, ул. Шевченко, 45/1), председателя местной религиозной общины Ленура Халилова (с. Изобильное, Алушта) и в селе Каменка Симферопольского района.
- Рядом Путин, не иначе!
Свет пропал, упал забор,
Иль залез к вам в хату вор;
Не понравилось кино,
Наступили вы в гoвнo -
Знает каждый либерал -
Это Путин поднасрал!