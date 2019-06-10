Кошевой рассекретил отношения между Зеленским и Коломойским

По словам шоумена, именно Зеленский оказывает влияние на олигарха, а не наоборот.

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Шоумен Евгений Кошевой, который сейчас фактически занял главную должность в “Квартале”, рассказал об отношениях президента Зеленского и олигарха Коломойского. Об этом комик сообщил в эфире программы журналистки Алеси Бацман, приглашенной Зеленским по случаю Дня журналиста в резиденцию “Залесье” на шаурму.

Самая главная фишка - марионетка Коломойского (о Зеленском, - ред.) Об этом говорил даже прошлый (экс-президент Петр Порошенко, - ред.)… Я думаю, что он (Зеленский, - ред.) влияет на него, потому что все вопросы, которые задавались Зеленскому по поводу Коломойского, я считаю, что, если бы он кривил душой, он так не отвечал бы, - заявил Кошевой.

Также он рассказал, что олигарх никаким образом не оказывает влияние на него самого.

Не влияет, только как Дед Мороз… Что он – погодные условия, чтобы на меня влиять? - ответил шоумен.

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Напомним, Кошевой рассказал о политической карьере при Зеленском. Кошевой сказал, что не стоит проводить параллели с фильмом "Слуга народа".