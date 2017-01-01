Тимошенко представила кандидатов в депутаты от "Батьківщини"

Партиии готовятся к внеочередным выборам в Верховную Раду Украины.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля скриншот из видео

Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев и Елена Кондратюк возглавили список политической партии “Всеукраинское Объединение “Батьківщина“ на внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля.

Соответствующий список был оглашен на съезде партии, передает пресс-служба политсилы.

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Юлия Тимошенко - лидер партии и фракции в Раде “Батьківщина“, Сергей Тарута - лидер партии “Основа“ и внефракционный депутат Рады, Валентин Наливайченко - бывший председатель Службы безопасности Украины, Сергей Соболев - заместитель председателя фракции “Батьківщина“ и Елена Кондратюк - депутат Рады от фракции “Батьківщина“.

Напомним, 9 июня также другие партии представили списки на выборах.

Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа представила первых 20 кандидатов на мажоритарных округах. Под первым номером в списке идет председатель партии Дмитрий Разумков. Всего на съезде в Киеве были представлены 100 кандидатов.

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Также в столице прошел съезд обновленной партии Европейская солидарность. Первую десятку партийного списка возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко, вторым идет спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Партии Свобода, Национальный корпус, Правый Сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов решили объединиться на досрочных выборах и идти общим списком. Его возглавил лидер Свободы Олег Тягнибок.