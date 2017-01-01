Руководитель САП говорит, что никаких списков для "посадки" нарушителей не получал.

Зеленский пока что не просил САП сажать коррупционеров president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не просил антикоррупционные органы сажать кого-либо за решетку.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Интерфакс-Украина.

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Холодницкий отметил, что Зеленский не ставил никаких дедлайнов.

...был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве, - отметил руководитель САП.

Также Холодницкий говорит, что Зеленский предложил ему и Артему Сытнику, директору НАБУ, стать частью этих изменений.

Комментируя заявления о списке для “посадки“ коррупционеров, Холоднийкий подчекрнул, что таких списков не получал.

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Он указывает, что президент заверил, что в случае, если кто-то из новой власти будет фигурантом в каом-либо деле, то Зеленский не будет защищать таких людей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами НАБУ и САП. Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы. Президент гарантировал НАБУ и САП независимость и заявил, что ограничит вмешательство в их профессиональную деятельность.