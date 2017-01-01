Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский пока что не просил САП сажать коррупционеров

Комментариев: 0
Руководитель САП говорит, что никаких списков для "посадки" нарушителей не получал.
Зеленский пока что не просил САП сажать коррупционеров
Зеленский пока что не просил САП сажать коррупционеров
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не просил антикоррупционные органы сажать кого-либо за решетку.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: САП взялось за хищение 1 млрд грн на "Черкассыоблэнерго"

Холодницкий отметил, что Зеленский не ставил никаких дедлайнов.

...был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве, - отметил руководитель САП.

Также Холодницкий говорит, что Зеленский предложил ему и Артему Сытнику, директору НАБУ, стать частью этих изменений.

Комментируя заявления о списке для “посадки“ коррупционеров, Холоднийкий подчекрнул, что таких списков не получал.

Читай также: У Зеленского рассказали о плюсах законопроекта о незаконном обогащении

Он указывает, что президент заверил, что в случае, если кто-то из новой власти будет фигурантом в каом-либо деле, то Зеленский не будет защищать таких людей.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами НАБУ и САП. Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы. Президент гарантировал НАБУ и САП независимость и заявил, что ограничит вмешательство в их профессиональную деятельность.

Поделись:
Теги: САП, Холодницкий, Зеленский, коррупция, тюрьма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь