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Дело "Юры Енакиевского" возобновили - СМИ

Комментариев: 1
ГПУ отменила закрытие дел в отношении экс-регионала .
Иванющенко сбежал в РФ после Майдана
Иванющенко сбежал в РФ после Майдана
УНИАН

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Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича Юрия Иванющенко. Об этом сообщает “Украинская правда“.

Издание ссылается на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

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Известный как “Юра Енакиевский“ экс-нардеп сбежал из Украины после Революции достоинства.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, как "Юра Енакиевский" отжимал рынок "7 километр".

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Теги: Иванющенко, Юра Енакиевский, уголовное дело, ГПУ
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Комментариев (1)
Letohradek    10.06.2019, 14:03
Оценка:  +1
Letohradek
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