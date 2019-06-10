Управляющий компании- подрядчика ЖК Чайка Кулагин пытается отобрать активы у инвесторов

Как пишет издание Апостроф в дом родителей совладельца одной из компании в структуре ЖК «Чайка» Альберта Дунды в Луганске явились представители т.н. «МГБ ЛНР» и по их словам, по поручению влиятельного человека в Киеве требовали Дунду «проехать с ними». Более того, во время визита террористы они набрали номер Алексея Кулагина и передали телефон Дунде, требуя объяснений.

Это произошло в тот момент, когда Альберт Дунда приехал навестить родителей.

Об этом сообщает Апостроф.

По утверждению издания влияние Кулагина распространяется и на силовые органы страны-агрессора. Кулагин неоднократно публично рассказывал о том, что поспособствовал через Следственный комитет РФ задержанию совладельца ЖК «Чайка» Павла Климца в Москве.

Также по утверждению сайта Апостроф вероятнее всего, что за свои услуги Кулагин платит и силовикам РФ, и силовикам т.н. «ЛНР». Если украинские правоохранители докажут преступную связь, то наказание будет согласно статьи о финансировании терроризма. Переводить деньги т.н. министерству госбезопасности ЛНР или его представителям – незаконно.

Напомним, ЖК «Чайка» – комплекс в селе Чайка Киевской области. Строительство продолжается еще с 2006 года. По состоянию на 2018 год в нем проживает более 10000 жителей, построено более 30 здания.

Ранее совладельцы ЖК «Чайка» заявили о том, что генеральный подрядчик комплекса Алексей Кулагин объявил им войну, пытаясь присвоить их собственность. Застройщик использует связи и в украинских правоохранительных органах, и в преступных организациях.