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Под Львовом шахтеры блокируют трассу из-за долгов по зарплате

Комментариев: 8
Горнякам три месяца не платят зарплату.
Сейчас больших заторов на трассе нет, но водители заметно нервничают
Сейчас больших заторов на трассе нет, но водители заметно нервничают
скриншот из видео

Во Львовской области горняки перекрыли международную трассу Львов-Рава Русская, поскольку последние три месяца им не выплачивают зарплату.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам шахтеров, долг составляет более 200 000 000 гривен.

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Из-за акции протеста сразу 6 шахт региона с сегодняшнего дня приостановили работу. С требованиями отдать им заработанные деньги шахтеры вышли на трассу, ведущую к границе с Польшей, перекрыв дорогу сразу в двух местах. Сотни горняков в касках 15 минут ходят по пешеходному переходу - следующие 15 минут пропускают машины и уверяют, что акция протеста продлится целый день.

“Поверхность имеет задолженность еще с февраля, а подземные имеют только март, примерно 30 процентов марта еще не заплачены“, - рассказала председатель независимого профсоюза горняков шахты “Лесная“ Мирослава Кафтан.

В свою очередь один из горняков шахты “Степная“ Андрей Хмель отметил, что так люди работают в течение 4 лет.

“У нас большая задолженность по заработной плате, нам еще за март не заплатили остаток. Ну очень тяжело“, - посетовал он.

Сейчас больших заторов на трассе нет, но водители заметно нервничают.

Как сообщалось 5 июня, на Закарпатье перекрыли дорогу с требованием ремонта.

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Теги: шахтеры, Львовская область, трасса
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Комментариев (8)
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Ira0956    10.06.2019, 14:01
Оценка:  0
Ira0956
Украина заняла последнее место в рейтинге стран Европы по доступности газа для населения.
Сопоставив средний размер зарплаты и стоимость кубометра газа, агентство РИА Рейтинг выяснило, какой объём топлива могут купить жители той или иной европейской страны.
Ira0956    10.06.2019, 14:02
Оценка:  0
Ira0956
Лидерами списка стали Люксембург — месячного дохода гражданина хватит на 7900 кубометров газа, Казахстан — 7500 кубометров, Россия — около 6700 кубометров, а также Великобритания, Германия, Бельгия, Ирландия, Австрия, Нидерланды и Дания.
Ira0956    10.06.2019, 14:02
Оценка:  -1
Ira0956
Наименее доступно топливо для населения Молдавии, Болгарии и Сербии — менее 1200 кубометров.

Самый дешёвый газ можно приобрести в Казахстане — 3,2 рубля, России — 6,2 рубля, Белоруссии — 9,7 рубля и Турции — 14,6 рубля.

На Украине средней месячной зарплаты не хватит и на 1000 кубометров
нафнаф    10.06.2019, 13:38
Оценка:  -1
нафнаф
Говорят что если возле памятника бандере загадать желание оно обязательно сбудится
denis82    10.06.2019, 13:55
Оценка:  -1
denis82
ну так пусть коллективно загадают...
haarp    10.06.2019, 13:35
Оценка:  +1
haarp
Действительно, скакать не пробовали ?
denis82    10.06.2019, 13:29
Оценка:  +2
denis82
пусть поскачут!!!
haarp    10.06.2019, 13:26
Оценка:  +2
haarp
Россия 90-х
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