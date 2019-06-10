Под Львовом шахтеры блокируют трассу из-за долгов по зарплате
Во Львовской области горняки перекрыли международную трассу Львов-Рава Русская, поскольку последние три месяца им не выплачивают зарплату.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам шахтеров, долг составляет более 200 000 000 гривен.
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Из-за акции протеста сразу 6 шахт региона с сегодняшнего дня приостановили работу. С требованиями отдать им заработанные деньги шахтеры вышли на трассу, ведущую к границе с Польшей, перекрыв дорогу сразу в двух местах. Сотни горняков в касках 15 минут ходят по пешеходному переходу - следующие 15 минут пропускают машины и уверяют, что акция протеста продлится целый день.
“Поверхность имеет задолженность еще с февраля, а подземные имеют только март, примерно 30 процентов марта еще не заплачены“, - рассказала председатель независимого профсоюза горняков шахты “Лесная“ Мирослава Кафтан.
В свою очередь один из горняков шахты “Степная“ Андрей Хмель отметил, что так люди работают в течение 4 лет.
“У нас большая задолженность по заработной плате, нам еще за март не заплатили остаток. Ну очень тяжело“, - посетовал он.
Сейчас больших заторов на трассе нет, но водители заметно нервничают.
Как сообщалось 5 июня, на Закарпатье перекрыли дорогу с требованием ремонта.
Сопоставив средний размер зарплаты и стоимость кубометра газа, агентство РИА Рейтинг выяснило, какой объём топлива могут купить жители той или иной европейской страны.
Самый дешёвый газ можно приобрести в Казахстане — 3,2 рубля, России — 6,2 рубля, Белоруссии — 9,7 рубля и Турции — 14,6 рубля.
На Украине средней месячной зарплаты не хватит и на 1000 кубометров