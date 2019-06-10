Под Львовом шахтеры блокируют трассу из-за долгов по зарплате

Горнякам три месяца не платят зарплату.

Сейчас больших заторов на трассе нет, но водители заметно нервничают скриншот из видео

Во Львовской области горняки перекрыли международную трассу Львов-Рава Русская, поскольку последние три месяца им не выплачивают зарплату.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам шахтеров, долг составляет более 200 000 000 гривен.

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Из-за акции протеста сразу 6 шахт региона с сегодняшнего дня приостановили работу. С требованиями отдать им заработанные деньги шахтеры вышли на трассу, ведущую к границе с Польшей, перекрыв дорогу сразу в двух местах. Сотни горняков в касках 15 минут ходят по пешеходному переходу - следующие 15 минут пропускают машины и уверяют, что акция протеста продлится целый день.

“Поверхность имеет задолженность еще с февраля, а подземные имеют только март, примерно 30 процентов марта еще не заплачены“, - рассказала председатель независимого профсоюза горняков шахты “Лесная“ Мирослава Кафтан.

В свою очередь один из горняков шахты “Степная“ Андрей Хмель отметил, что так люди работают в течение 4 лет.

“У нас большая задолженность по заработной плате, нам еще за март не заплатили остаток. Ну очень тяжело“, - посетовал он.

Сейчас больших заторов на трассе нет, но водители заметно нервничают.

Как сообщалось 5 июня, на Закарпатье перекрыли дорогу с требованием ремонта.