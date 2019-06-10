Билецкий, Ярош, глава Госкино: Кто идет на выборы в списках "Свободы"
Националисты объединились и идут на выборы под флагом партии "Свобода".
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Националисты объединились для похода на выборы в Верховную Раду. Об этом пишет Медианяня.
Теперь в списке партии “Свобода“ есть и глава Нацкорпуса Андрей Билецкий, и командир УДА Дмитрий Ярош.
Также в список включили главу “Правого сектора“ Андрея Тарасенко и других представителей националистических организаций.
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В списки нового объединения под флагами “Свободы“ также вошли народный артист Украины Богдан Бенюк и глава Госкино Филипп Ильенко. Он будет девятым в списке претендентов на кресло нардепа.
Напомним, ранее Юлия Тимошенко рассказала, кто идет на выборы от “Батькивщины“.