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Билецкий, Ярош, глава Госкино: Кто идет на выборы в списках "Свободы"

Комментариев: 4
Националисты объединились и идут на выборы под флагом партии "Свобода".
Ярош идет на выборы по спискам "Свободы"
Ярош идет на выборы по спискам "Свободы"
УНИАН

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Националисты объединились для похода на выборы в Верховную Раду. Об этом пишет Медианяня.

Теперь в списке партии “Свобода“ есть и глава Нацкорпуса Андрей Билецкий, и командир УДА Дмитрий Ярош.

Также в список включили главу “Правого сектора“ Андрея Тарасенко и других представителей националистических организаций.

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В списки нового объединения под флагами “Свободы“ также вошли народный артист Украины Богдан Бенюк и глава Госкино Филипп Ильенко. Он будет девятым в списке претендентов на кресло нардепа.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко рассказала, кто идет на выборы от “Батькивщины“.

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Теги: Ярош, Билецкий, националисты, Свобода, выборы
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Комментариев (4)
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farfalle    10.06.2019, 14:05
Оценка:  0
farfalle
Весь сброд и отстой собрался
Орест_Пiхва    10.06.2019, 13:31
Оценка:  +1
Орест_Пiхва
Командир иУДА ярош проект СБУ во времена наливайченко.
Джо-кер    10.06.2019, 13:25
Оценка:  -4
Джо-кер
Будут бить вражеские морды бывших регионалов))))).
alex-zol    10.06.2019, 13:43
Оценка:  0
alex-zol
пусть свои берегут.
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