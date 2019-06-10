Под Киевом задержаны серийные угонщики авто

Один из задержанных экс-сотрудник спецподразделения "Кобра".

В Киевской области работники полиции задержали двух серийных воров автомобилей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Работники Нацполиции задержали группу из двух человек, которые совершали кражи автомобилей по Украине. Злоумышленники были задержаны после очередного незаконного завладения автомобилем.

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Задержанные ранее были судимы. Один из них бывший сотрудник спецподразделения "Кобра", который проживает в Киеве. Другой 34-летний житель Николаевской области.

"Также воры автомобилей обосновано подозреваются в совершении еще 11 аналогичных преступлений на территории различных регионов Украины", - говорится в сообщении.

При проведении обысков по адресам проживания задержанных, полиция изъяла вещественные доказательства, и 5 похищенных автомобилей. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, в феврале под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто.