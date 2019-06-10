В Карпатах крестьяне заблокировали дорогу, где погибли белорусские туристы

Заблокирована трасса Р 24 - автомобильная дорога регионального значения в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В Ивано-Франковской области, в селе Ильцы, что в Верховинском районе, крестьяне заблокировали дорогу Р-24. Требование - ремонт автодороги и моста.

Об этом сообщил журналист Андрей Боечко, передавая стрим с места происшествия.

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“...Начинаю прямую трансляцию блокировки дороги Р-24 в селе Ильци под Верховиной. Жители сел Дземброня, Зеленое, Шибеное и Быстрец заблокируют трассу, чтобы привлечь внимание к проблемам горцев. Кто имеет возможность - присоединяйтесь!“, - написал Боечко.

По его информации, именно на этой дороге месяц назад погибли туристы из Беларуси, когда их автомобиль сорвался в ущелье.

Ранее журналист показал местный мост, которому более 80 лет. Из-за дождей, утверждает, “он прогнил и в любой момент может упасть“. Активисты утверждают, что перекрытие дороги будет бессрочной акцией протеста, а потому просят туристов учесть это перед приездом в Карпаты.

Стоит отметить, что трасса Р 24 - автомобильная дорога регионального значения в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Она проходит по территории Верховинского, Косовского, Коломыйского, Городенковского, Залещицкого, Борщевского, Чемеровецкого и Каменец-Подольского районов. На своей протяженности преодолевает два перевала: Кривопильский и Буковецкий и пересекает реку Днестр.

Также 10 июня под Львовом шахтеры блокируют трассу из-за долгов по зарплате.