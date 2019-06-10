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В Карпатах крестьяне заблокировали дорогу, где погибли белорусские туристы

Комментариев: 10
Заблокирована трасса Р 24 - автомобильная дорога регионального значения в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Перекрытие дороги будет бессрочной акцией протеста
Перекрытие дороги будет бессрочной акцией протеста
zolochiv.net

В Ивано-Франковской области, в селе Ильцы, что в Верховинском районе, крестьяне заблокировали дорогу Р-24. Требование - ремонт автодороги и моста.

Об этом сообщил журналист Андрей Боечко, передавая стрим с места происшествия.

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“...Начинаю прямую трансляцию блокировки дороги Р-24 в селе Ильци под Верховиной. Жители сел Дземброня, Зеленое, Шибеное и Быстрец заблокируют трассу, чтобы привлечь внимание к проблемам горцев. Кто имеет возможность - присоединяйтесь!“, - написал Боечко.

По его информации, именно на этой дороге месяц назад погибли туристы из Беларуси, когда их автомобиль сорвался в ущелье.

Ранее журналист показал местный мост, которому более 80 лет. Из-за дождей, утверждает, “он прогнил и в любой момент может упасть“. Активисты утверждают, что перекрытие дороги будет бессрочной акцией протеста, а потому просят туристов учесть это перед приездом в Карпаты.

Стоит отметить, что трасса Р 24 - автомобильная дорога регионального значения в Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Она проходит по территории Верховинского, Косовского, Коломыйского, Городенковского, Залещицкого, Борщевского, Чемеровецкого и Каменец-Подольского районов. На своей протяженности преодолевает два перевала: Кривопильский и Буковецкий и пересекает реку Днестр.

Также 10 июня под Львовом шахтеры блокируют трассу из-за долгов по зарплате.

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Теги: дорога, протест, Прикарпатье
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Комментариев (10)
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Goga19041984    10.06.2019, 15:36
Оценка:  0
Goga19041984
Быдло галицайское взбунтовало?
Ira0956    10.06.2019, 15:06
Оценка:  0
Ira0956
европейская дорога в европейской стране
alex-zol    10.06.2019, 15:01
Оценка:  0
alex-zol
вперед на майдан, борщи варить)) а потом в польшу как всегда)))
BitcoinCash    10.06.2019, 14:57
Оценка:  +1
BitcoinCash
Похоже дороги на Донбассе лучче, чем в мирной запукрии...
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 14:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вовочка, а где обещанные дороги как зеркало?
BitcoinCash    10.06.2019, 15:02
Оценка:  +1
BitcoinCash
Путин только в Крыму обещал дороги. В запукрии Рошен керував.
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 15:13
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
В Украине - свой Вовочка.
Estranged    10.06.2019, 14:48
Оценка:  0
Estranged
"крестьяне" - это что, кaцaпы писали статью?
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 14:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Маланцы.
Мыкола    10.06.2019, 14:44
Оценка:  -1
Мыкола
А не эти ли крестьяне выступают за войну до победы? Они ,наверное, думают, что война прибыль приносит ! А дорога конечно просто ужасная !
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