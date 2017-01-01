В одном из СИЗО Днепра застрелили сотрудника конвойной службы
Обстоятельства смерти конвоира выясняют правоохранители.
В городе Днепр обнаружили погибшего полицейского с пулевым ранением.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции.
Погибшим оказался 35-летний Руслан Матко.
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В свою очередь “Информатор“ сообщает, что сотрудника конвойной службы нашли мертвым в изоляторе временного содержания. Рядом с ним лежал табельный пистолет Макарова.
Как сообщалось 10 мая, в Донецком СИЗО убили подростка.