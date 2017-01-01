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В одном из СИЗО Днепра застрелили сотрудника конвойной службы

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Обстоятельства смерти конвоира выясняют правоохранители.
Погибшему было всего 35-лет
Погибшему было всего 35-лет
npu.gov.ua

В городе Днепр обнаружили погибшего полицейского с пулевым ранением.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции.

Погибшим оказался 35-летний Руслан Матко.

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В свою очередь “Информатор“ сообщает, что сотрудника конвойной службы нашли мертвым в изоляторе временного содержания. Рядом с ним лежал табельный пистолет Макарова.

Как сообщалось 10 мая, в Донецком СИЗО убили подростка.

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Теги: убийство, СИЗО, Днепр
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