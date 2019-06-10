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В Одессе море позеленело из-за водорослей

Комментариев: 1
Утверждается, что купание в такой воде не навредит, если ее не глотать и не погружаться в нее с головой.
Так выглядит побережье морское побережье в Одессе
Так выглядит побережье морское побережье в Одессе
Людмила Клименко / Facebook

Вода на морском побережье Одессы сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 10 июня.

Отмечается, что волны, которые нагнало ветром, окрасили в зеленый цвет на пляже и самих отдыхающих.

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В местной экологической инспекции заявили, что отобранные пробы показали повышение уровня закисших веществ. Море зацвело от водорослей, которые обильно размножились из-за сильных дождей и жары.

Утверждается, что купание в такой воде не навредит, если ее не глотать и не погружаться в нее с головой.

Радикально зеленый цвет
Радикально зеленый цвет
Людмила Клименко / Facebook

Ранее жителей и гостей Одессы напугал цвет моря и маслянистая пленка, которой оно покрылось. Выбросы, похожие на использованное масло и ржавчину, заметили в Одессе и на одесских курортах.

Также в Одессе на главном пляже Аркадия отдыхающие засняли грязевой гейзер.

 

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Теги: Черное море, Одесса, вода, море, водоросль
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Комментариев (1)
T-REX2    10.06.2019, 15:55
Оценка:  0
T-REX2
Было черное-стало зеленое.Скоро и Днепр с КВХ позеленеют.
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