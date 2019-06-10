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Кабмин готовит перепись населения через смартфон

Комментариев: 4
Перепись собираются провести в 2020 году.
Правительство решило использовать гаджеты для переписи населения
Правительство решило использовать гаджеты для переписи населения
УНИАН

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Кабмин предлагает провести перепись населения Украины в 2020 году с помощью смартфона. Об этом сообщает РБК-Украина.

О таком предложении рассказал первый вице-премьер-министр Степан Кубив. По его словам, перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон.

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Уже несколько лет Кабинет министров проводит подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем, заявил Кубив.

Напомним, ранее Кабмин ответил на “аудит государства“ команды Владимира Зеленского.

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Теги: Кабмин, население, перепись, смартфон
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Комментариев (4)
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T-REX2    10.06.2019, 15:38
Оценка:  0
T-REX2
хзч
Coюзник    10.06.2019, 15:37
Оценка:  0
Coюзник
Просто поражает не компетентность ...
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 15:30
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Через чей смартфон?
ВАТА_FUCK    10.06.2019, 15:28
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Серьёзно?
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