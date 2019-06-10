Кабмин готовит перепись населения через смартфон

Перепись собираются провести в 2020 году.

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Кабмин предлагает провести перепись населения Украины в 2020 году с помощью смартфона. Об этом сообщает РБК-Украина.

О таком предложении рассказал первый вице-премьер-министр Степан Кубив. По его словам, перепись населения Украины в 2020 году будет происходить через смартфон.

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Уже несколько лет Кабинет министров проводит подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем, заявил Кубив.

Напомним, ранее Кабмин ответил на “аудит государства“ команды Владимира Зеленского.