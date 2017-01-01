Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Паспортизация ОРДЛО: оккупанты просят за паспорт $500

Комментариев: 0
По последним данным, цена паспортов продолжает расти.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Местные жители сообщили, что очереди за паспортами не уменьшается в Луганске на протяжении нескольких недель. Между тем, есть спрос, а значит цена продолжает расти. Передает группа Информационное сопротивление.

Читай также: В ЕС обсудили запрет въезда украинцам с российскими паспортами – СМИ

Цена оформления псевдопаспортов в ОРДЛО уже преодолела отметку $500. По данным Информационного сопротивления, цена за “комплексные услуги по предоставлению российского гражданства” продолжает расти.

Читай также: Паспорта РФ раздают на Донбассе принудительно - разведка

Кроме того, жители оккупированного Луганска говорят, что желающие изменить гражданство появилось у тех, кто работает в Российской Федерации. Известно также, что система получения псевдопаспортов очень бюрократизированная. Тем не менее, те, кто не имеет желания стоять в очередях и бегать по кабинетах, готовы платить за “процедуру” до $500.

Напомним, жителям ОРДЛО с российскими паспортами могут запретить въезд в ЕС. Этот вопрос рассмотрит Профильная комиссия Евросоюза.

Поделись:
Теги: паспорта, ОРДЛО, гражданство, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь