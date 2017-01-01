Паспортизация ОРДЛО: оккупанты просят за паспорт $500

По последним данным, цена паспортов продолжает расти.

Местные жители сообщили, что очереди за паспортами не уменьшается в Луганске на протяжении нескольких недель. Между тем, есть спрос, а значит цена продолжает расти. Передает группа Информационное сопротивление.

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Цена оформления псевдопаспортов в ОРДЛО уже преодолела отметку $500. По данным Информационного сопротивления, цена за “комплексные услуги по предоставлению российского гражданства” продолжает расти.

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Кроме того, жители оккупированного Луганска говорят, что желающие изменить гражданство появилось у тех, кто работает в Российской Федерации. Известно также, что система получения псевдопаспортов очень бюрократизированная. Тем не менее, те, кто не имеет желания стоять в очередях и бегать по кабинетах, готовы платить за “процедуру” до $500.

Напомним, жителям ОРДЛО с российскими паспортами могут запретить въезд в ЕС. Этот вопрос рассмотрит Профильная комиссия Евросоюза.