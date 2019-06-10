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Супрун рассказала, к чему приводит употребление шаурмы

Комментариев: 8
Кроме того, министр дала советы по правильному питанию.
Супрун рассказала, к чему приводит употребление шаурмы
Супрун рассказала, к чему приводит употребление шаурмы
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о фаст-фуде и здоровом питании.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Супрун указала, что в пирамиде питания основу должны составлять сложные углеводы, овощи и фрукты. После этого идет рыба, масла, молочные продукты. И внизу пирамиды находятся колбасы, сладости, сладкие напитки и т.д. 

Ресторанный салатик из листьев салата - это мало овощей. Быстрая еда делает верхушку пирамиды - ее основой, - написала министр.

По словам Супрун, фаст-фуд (хот-доги, шаурма, сладости) плохо влияют на здоровье. 

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Например, шаурма, которую так рекламировал президент Украины, увеличивает риск атеросклероза. Кроме того, часто шаурма приводит к пищевому отравлению и ботулизму.

Сладости способствуют снижению иммунитета, набору веса, появлению кариеса. 

Именно овощи, говорит Супрун, должны лидировать в рационе.

Овощей нам нужно много и только что приготовленных. Запомните правило идеального салата: что-то хрустящее, что-то влажное и сочное, что-то белковое и что-то мягкое. Добавляйте в салаты рассольные сыры, вареные яйца или мясо, бобовые и орехи, а не солите, и заправляйте маслом, а не майонезом, - подчеркнула министр.

Для приготовления пищи дома, Супрун рекомендует такие способы: варить на пару, в микроволновке или тушить. А вот жарить на подсолнечном масле что-либо и.о. министра здравоохранения не рекомендует.

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По поводу уличной еды Супрун остается категоричной. Не стоит употреблять такой пищей, ведь ее основа - хлеб.

Суммируя все выше сказанное, министр добавила, что стоит еще с детства формировать культуру еды. 

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, чем вреден загар.

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Теги: Супрун, фаст-фуд, пища, еда, здоровье
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Комментариев (8)
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LoveFreedom    10.06.2019, 17:09
Оценка:  0
LoveFreedom
что то ресторанный салатик на ее фейс не действует))попробывал бы на себе но зарплата не позволяет обедать в ресторане где она жуёт "салатик")
Alcoolique    10.06.2019, 16:39
Оценка:  -2
Alcoolique
у меня одного начинается депресняк когда ее вижу?)
nommu1    10.06.2019, 16:27
Оценка:  -1
nommu1
'и заправляйте маслом, а не майонезом'
что за бред. майонез и состоит на 99% из масла. причем растительного
LoveFreedom    10.06.2019, 17:20
Оценка:  0
LoveFreedom
интересно какой дегенерат минусовать начал за правду?))не веришь? почитай рецепт приготовления майонеза))
SEMPENTY    10.06.2019, 16:20
Оценка:  +2
SEMPENTY
А до чого призводить забраження цього пугала?
LERMI_    10.06.2019, 16:16
Оценка:  +3
LERMI_
З нещодавніх заяв деяких наших політиків, цілком зрозуміло, що надмірне вживання шаурми призводить до деградації!
Джо-кер    10.06.2019, 16:28
Оценка:  +3
Джо-кер
Цілком і повністю згідний.
LoveFreedom    10.06.2019, 17:07
Оценка:  0
LoveFreedom
а я бы не отказался от парочки штук шаурмы))может растолстею))
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