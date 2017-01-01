ВСУ предупредили об активизации информационных операций со стороны РФ

Сообщается, что РФ начала несколько масштабных информационных атак.

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Российская Федерация активизировала информационные операции против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск в Facebook.

После инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского активизировались действия российских подразделений информационных операций, направленных на дестабилизацию ситуации в Вооруженных силах Украины, дискредитации руководящего состава Вооруженных сил, дезинформацию общества: украинского, русского и мирового сообщества, - говорится в сообщении.

ВСУ сообщили, что журналисты по заказу Генштаба РФ создают фейковые новости, распространяют их в различных СМИ и социальных сетях.

К сожалению, некоторые подобные материалы подхватываются тенденциозными украинским СМИ, что является особенно опасным сегодня, в условиях жесткой политической борьбы накануне парламентских выборов. Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины призывает проверять всю информацию, не распространять российские фейки и не поддаваться на провокации, - сообщили в СВ ВСУ.

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Напомним, на федеральном канале РФ публично оскорбили Украину. Пропагандист Соловьев приравнял государство к гостинице.