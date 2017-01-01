Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВСУ предупредили об активизации информационных операций со стороны РФ

Комментариев: 0
Сообщается, что РФ начала несколько масштабных информационных атак.
ВСУ предупреждают о фейках
ВСУ предупреждают о фейках
facebook.com/UkrainianLandForces

Читай также: “Люди голодные”: Беглый экс-регионал выдал очередной маразм

Российская Федерация активизировала информационные операции против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на странице Сухопутных войск в Facebook.

После инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского активизировались действия российских подразделений информационных операций, направленных на дестабилизацию ситуации в Вооруженных силах Украины, дискредитации руководящего состава Вооруженных сил, дезинформацию общества: украинского, русского и мирового сообщества, - говорится в сообщении.

ВСУ сообщили, что журналисты по заказу Генштаба РФ создают фейковые новости, распространяют их в различных СМИ и социальных сетях.

К сожалению, некоторые подобные материалы подхватываются тенденциозными украинским СМИ, что является особенно опасным сегодня, в условиях жесткой политической борьбы накануне парламентских выборов. Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины призывает проверять всю информацию, не распространять российские фейки и не поддаваться на провокации, - сообщили в СВ ВСУ.

Читай также: Опубликованный в СМИ указ Зеленского о роспуске ВР оказался фейком

Напомним, на федеральном канале РФ публично оскорбили Украину. Пропагандист Соловьев приравнял государство к гостинице.

Поделись:
Теги: фейк, СВ ВСУ, информационные операции, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь