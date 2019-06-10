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В Николаеве женщине из-за жалобы вылили на голову помои

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Владелец кафе спустился в подвал, набрал в ведро канализационных отходов и вылил женщине на голову.

В Николаеве конфликт между двумя жителями дома в центре города закончился сливом канализационных стоков на голову женщины.

Об этом рассказала жертва конфликта, жительница Николаева Мария, пишет сайт Новости-N.

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Девушка сообщила, что проживает по улице Спасская 43/3. На первом этаже дома находится кафе. По словам девушки, хозяин заведения арендует не только часть дома на первом этаже, но и подвал. 8 июня в кафе прорвало канализационную трубу и затопило подвал, который они сдавали в субаренду салону красоты.

Хозяева кафе стали черпать канализационные отходы ведрами и выносить их на улицу. В этот момент Мария шла домой и попросила не выливать жидкость под ворота ее дома и на газон.

В ответ на просьбу владелец заведения ответил девушке словесной бранью. Жительница дома собиралась вызвать полицию, однако хозяин кафе набрал в подвале ведро канализационных отходов, вылил на девушку, а затем ударил ведром.

Пострадавшей помогла соседка, которая применила против мужчины газовый баллончик. После инцидента на место происшествия выехал наряд полиции.

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Мужчина при правоохранителях ругался на жильцов дома и угрожал им физической расправой. Мария добавила, что во время ругани он угрожал сжечь ей квартиру или пристрелить ее.

Девушка рассказала, что из-за возникшего конфликта переехала жить к родителям, так как боится возвращаться домой:

На владельца заведения регулярно пишут жалобы в полицию, городской совет и администрацию района, однако реакции со стороны властей нет уже два года.

Как сообщалось 28 мая, в Одессе задержан мужчина, обливший фекалиями активистку.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Николаев, ссора, скандал, инцидент, кафе
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Комментариев (1)
Woodbrother    10.06.2019, 17:27
Оценка:  0
Woodbrother
Некужеди ни у кого ружья не оказалось. Обычно такие хозяйва испытывают бешенный дефицит свинца.
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