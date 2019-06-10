Под Сумами в ДТП погиб чиновник облсовета

Смертельная авария случилась на 47 километре автодороги Н-12 "Сумы-Полтава".

Возле города Тростянец Сумской области вечером в воскресенье, 9 июня, в результате дорожной аварии погибло два человека: один из них – заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета Алексей Сябренко.

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции области сообщает "112 Украина".

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И.о. начальника отдела Владимир Крупецих рассказал, что 9 июня около 17:30 произошло ДТП возле города Тростянец (автодорога Н-12 "Сумы-Полтава" на 47 км): 41-летний водитель не справился с управлением своего автомобиля Hyundai Elantra и съехал в кювет. На месте погибли водитель и 42-летний пассажир, еще один 32-летний пассажир получил телесные повреждения, его госпитализировали в Тростянецкий ЦРБ.

Пресс-секретарь Сумской прокуратуры Наталья Науменко на своей странице в Facebook сообщила, что погибший мужчина – это заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета Алексей Сябренко.

Ведется досудебное расследование, уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 286 ККУ (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщалось 20 марта, в Харькове чиновник полиции насмерть сбил пешехода.