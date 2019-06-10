Скандальный блогер, функционер Януковича, профессиональный тамада: кого ведет в Раду “Слуга народа”

В списке “Слуги народа” заметили несколько скандально известных людей. Среди них и профессиональный тамада и даже блогер.

В ТОП-100 партийного списка “Слуги народа” заметили Юрия Гусева, бывшего функционера в правительстве экс-президента Виктора Януковича, покинувшего со скандалом в 2015 году высокий пост в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

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Между тем, о Гусеве Украина узнала даже не в связи с беглым Януковичем и коррупционными скандалами с национальными проектами, а в связи со скандалами в Министерстве обороны Украины, уже при президенте Петре Порошенко, куда Гусев был назначен заместителем министра по экономическим вопросам в марте 2015 года.

Не прошло и года после назначения, как в ведомстве произошел инцидент. Гусева обвинили в провале эксперимента с питанием военных и коррупции при госзакупках для армии.

Юрий Гусев unn.com.ua

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Еще “Слуга народа” приютила у себя скандального видеоблогера Лизу Богуцкую. В биографии этого человека ДТП со смертельным исходом. 8 октября прошлого года Богуцкая на своем автомобиле сбила человека. По словам самой женщины, мужчина был пьян и выскочил на дорогу на красный свет.

Богуцкая в списке партии заняла №100.

Лиза Богуцкая facebook.com/liza.bogutskaya

№38 в списке партии “Слуга народа” занял Игорь Кривошеев. Как оказалось позже, Кривошеев - профессиональный тамада из Ужгорода, передает Обозреватель.

Мужчина реально профессионально ведет свадьбы на протяжении нескольких лет.

Игорь Кривошеев facebook.com/ihor.kryvosheyev

Напомним, известный ювелир отказался идти на выборы с Зеленским. Когут объяснил, что принял решение остаться вне политики.