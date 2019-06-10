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Скандальный блогер, функционер Януковича, профессиональный тамада: кого ведет в Раду “Слуга народа”

Комментариев: 8
В списке “Слуги народа” заметили несколько скандально известных людей. Среди них и профессиональный тамада и даже блогер.
Список "Слуги народа" удивляет
Список "Слуги народа" удивляет
facebook.com/zelenskiy95/

В ТОП-100 партийного списка “Слуги народа” заметили Юрия Гусева, бывшего функционера в правительстве экс-президента Виктора Януковича, покинувшего со скандалом в 2015 году высокий пост в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

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Между тем, о Гусеве Украина узнала даже не в связи с беглым Януковичем и коррупционными скандалами с национальными проектами, а в связи со скандалами в Министерстве обороны Украины, уже при президенте Петре Порошенко, куда Гусев был назначен заместителем министра по экономическим вопросам в марте 2015 года.

Не прошло и года после назначения, как в ведомстве произошел инцидент. Гусева обвинили в провале эксперимента с питанием военных и коррупции при госзакупках для армии.

Юрий Гусев
Юрий Гусев
unn.com.ua

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Еще “Слуга народа” приютила у себя скандального видеоблогера Лизу Богуцкую. В биографии этого человека ДТП со смертельным исходом. 8 октября прошлого года Богуцкая на своем автомобиле сбила человека. По словам самой женщины, мужчина был пьян и выскочил на дорогу на красный свет.

Богуцкая в списке партии заняла №100.

Лиза Богуцкая
Лиза Богуцкая
facebook.com/liza.bogutskaya

№38 в списке партии “Слуга народа” занял Игорь Кривошеев. Как оказалось позже, Кривошеев - профессиональный тамада из Ужгорода, передает Обозреватель.

Мужчина реально профессионально ведет свадьбы на протяжении нескольких лет.

Игорь Кривошеев
Игорь Кривошеев
facebook.com/ihor.kryvosheyev

Напомним, известный ювелир отказался идти на выборы с Зеленским. Когут объяснил, что принял решение остаться вне политики.

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Теги: слуга народа, партия, тамада, блогер, политика
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Комментариев (8)
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МаксимУм    10.06.2019, 17:24
Оценка:  0
МаксимУм
Если выбирать между тамадой и казнокрадами потрошенко, то выбор очевиден...
Ruspidor    10.06.2019, 17:24
Оценка:  -1
Ruspidor
Профессиональный тамада - это ж ужос какой-то. Толи дело парублий - профессиональный убийца, который доставил на Майдан оружие в Феврале 2014! Это же совсем другой уровень, ведь правда же, а?!
Ruspidor    10.06.2019, 17:21
Оценка:  -1
Ruspidor
Я не понял, жуткий коррупционер покинул свой пост в 2015 и все!? Вот так встал и ушел!? И после этого потрохоботы спрашивают почему мы не голосуем за потроха и где нам мало реформ!? Вы дебилы? Вы дали уйти жуткому коррупционеру в 2015!!!
Woodbrother    10.06.2019, 17:20
Оценка:  -2
Woodbrother
богуцкая протащит закон , разрешающий давить пешеходов. А шо, если машины нет, значит нефиг тебен и жить. Это так по клоунски .
Ruspidor    10.06.2019, 17:22
Оценка:  -1
Ruspidor
И я задавлю тебя первым!!!!
Ruspidor    10.06.2019, 17:18
Оценка:  -1
Ruspidor
Функционер януковича? Это кто, министр эконом развития в правительстве азирова? Бигмир, но потрох не идет по спискам Слуги Народа!
vindicta    10.06.2019, 16:58
Оценка:  -2
vindicta
Уважаемый бигмир, если поискать то в рядах вашего хозяина порошенко тоже можно найти и бывших регионалов и участников дтп со смертельным исходом и ведущих шоу мероприятий. Такая мелкопакостная манера подачи материала увы становится нормой ваших "журналистов".
ВАТА_FUCK    10.06.2019, 17:12
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
vindicta - ты плуг! Хозяева БМ - Янукович и Курченко! Учи матчасть!
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