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Савченко просит завести дело на судей КС, которые рассматривают дело о роспуске Рады

Комментариев: 5
Савченко указывает, что судьи получили неправомерную выгоду.
Савченко просит завести дело на судей КС, которые рассматривают дело о роспуске Рады
Савченко просит завести дело на судей КС, которые рассматривают дело о роспуске Рады
скриншот из видео

Народный депутат Надежда Савченко хочет, чтобы ГБР открыло дело против судей Конституционного суда, которые рассматривают роспуск Верховной Рады.

Об этом сообщает “Страна“.

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Савченко утверждает, что судьи КС получили неправомерную выгоду в деле о конституционности роспуска парламента президентом Украины Владимиром Зеленским.

Конкретных фамилий и фактов Савченко не указывает.

Ранее сообщалось, что партия Надежды Савченко “Общественно-политическая платформа“ примет участие в досрочных парламентских выборах. Об Савченко рассказала на XII съезде своей партии, который прошел на площади Конституции под зданием Верховной Рады в Киеве.

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Савченко с уверенностью заявила, что 21 июля она со своими соратниками станет народными депутатами. Главой избирательно штаба партии будет сестра Надежды Татьяна Проторченко. По словам Савченко, главная цель партии в Раде - изменение политической системы. Сам съезд длился не более 10 минут. После завершения участники съезда еще примерно полчаса фотографировались с Савченко и брали у нее автографы.

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Теги: Савченко, суд, дело, КС, судьи, роспуск, Зеленский, Верховная Рада
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Комментариев (5)
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Woodbrother    10.06.2019, 17:18
Оценка:  +3
Woodbrother
Наденька, катись назад на свою москву и не тошни здесь. Пей и дальше пиво с офицерами фсбе и больше в Украину не возвращайся . Не нарывайся на неприятности.
LoveFreedom    10.06.2019, 16:58
Оценка:  +2
LoveFreedom
что еще сказала эта кремлевская шлюшка??
LoveFreedom    10.06.2019, 17:16
Оценка:  +3
LoveFreedom
ооо....уже кремлебляди начали отрабатывать свою похлебку))
Alcoolique    10.06.2019, 16:57
Оценка:  +3
Alcoolique
ой..пошла нахер
Alcoolique    10.06.2019, 17:24
Оценка:  +1
Alcoolique
без ее бреда сейчас в стране проблем выше крыши.
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