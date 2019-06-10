Савченко указывает, что судьи получили неправомерную выгоду.

Савченко просит завести дело на судей КС, которые рассматривают дело о роспуске Рады скриншот из видео

Народный депутат Надежда Савченко хочет, чтобы ГБР открыло дело против судей Конституционного суда, которые рассматривают роспуск Верховной Рады.

Об этом сообщает “Страна“.

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Савченко утверждает, что судьи КС получили неправомерную выгоду в деле о конституционности роспуска парламента президентом Украины Владимиром Зеленским.

Конкретных фамилий и фактов Савченко не указывает.

Ранее сообщалось, что партия Надежды Савченко “Общественно-политическая платформа“ примет участие в досрочных парламентских выборах. Об Савченко рассказала на XII съезде своей партии, который прошел на площади Конституции под зданием Верховной Рады в Киеве.

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Савченко с уверенностью заявила, что 21 июля она со своими соратниками станет народными депутатами. Главой избирательно штаба партии будет сестра Надежды Татьяна Проторченко. По словам Савченко, главная цель партии в Раде - изменение политической системы. Сам съезд длился не более 10 минут. После завершения участники съезда еще примерно полчаса фотографировались с Савченко и брали у нее автографы.