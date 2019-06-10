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Зеленский хочет уволить всех глав ОГА, - Мендель

Комментариев: 2
У президента уже подыскивают кандидатуры.
Мендель анонсировала 13 увольнений
Мендель анонсировала 13 увольнений
скриншот из видео

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить всех 13 глав ОГА. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТСН.

Сообщается, что в Администрации президента уже подыскивают достойные кандидатуры, которые могут возглавить области.

Критерии - это порядочность, профессионализм, отсутствие связей с любыми коррупционными схемами. Нам помогают в отборе этих людей международные HR-компании. Также желательно, чтобы кандидаты имели план и понимание, с кем они будут работать на местах, - сообщила Мендель.

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Напомним, у Зеленского рассматривают вариант переезда в Украинский дом. Для АП могут выделить этажи фондов Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля “Киевские солисты“.

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Теги: Мендель, ОГА, увольнение, Зеленский
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Комментариев (2)
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Woodbrother    10.06.2019, 17:16
Оценка:  +1
Woodbrother
Есть еще куча нетрудоустроенных клоунов с квартала
Датышо    10.06.2019, 17:21
Оценка:  0
Датышо
главное порохобот-лошара, что ты тут трудоустроиен 24 часа в сутки 7 лней в неделю без выходных и без отпуска ахаха)) ну хотя скоро погонят сраной метлой, но то такое...
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