Зеленский хочет уволить всех глав ОГА, - Мендель

У президента уже подыскивают кандидатуры.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить всех 13 глав ОГА. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТСН.

Сообщается, что в Администрации президента уже подыскивают достойные кандидатуры, которые могут возглавить области.

Критерии - это порядочность, профессионализм, отсутствие связей с любыми коррупционными схемами. Нам помогают в отборе этих людей международные HR-компании. Также желательно, чтобы кандидаты имели план и понимание, с кем они будут работать на местах, - сообщила Мендель.

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Напомним, у Зеленского рассматривают вариант переезда в Украинский дом. Для АП могут выделить этажи фондов Музея истории Киева и репетиционную базу ансамбля “Киевские солисты“.