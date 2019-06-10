У Зеленского не понимают действий Луценко относительно ТКГ

Кроме того, в АП удивлены тем, что Бойко и Медведчук уже два раза ездили в Россию, но никаких результатов до сих пор нет.

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского не понимают, почему Юрий Луценко открыл три уголовных производства после заседания ТКГ в Минске.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, пишет Украинская правда.

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Мендель отметила, что все вопросы об уголовных делах, которые открыл генеральный прокурор, должны быть ко второму президенту Украины. В АП не понимают, “какими основаниями руководился генеральный прокурор, когда открывал эти дела“.

По словам Мендель, Кучма на прошлой неделе детально объяснил свои словам об экономической блокаде на Донбассе и обстрелах в ответ.

Кроме того, в АП удивлены тем, что Бойко и Медведчук уже два раза ездили в Россию и разговаривали с представителями РФ, но до сих пор нет никаких правовых решений.

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Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовные дела после скандальных заявлений Кучмы касательно снятия экономической блокады с Донбасса и прекращения ответного огня. Ведомство возбудило уголовные дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности ВСУ, государственной измены.