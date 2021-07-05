“Я не прогуливал”: Вакарчук о депутатском прошлом

Святослав Вакарчук рассказал, каким образом появились прогулы.

Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук детально рассказал о том, что в 2008 году он написал заявление о сложении депутатского мандата. Об этом Вакарчук рассказал в интервью Янине Соколовой.

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Между тем, партия, с которой он тогда прошел в парламент, на протяжении трех месяцев не принимала решение об исключении его из списка. Соответственно, после заявления о сложении мандата Вакарчук в Раду не появлялся, но не переставал быть членом партии. Таким образом прогулы ему ставили на протяжении этих трех месяцев.

Не хотели они меня голосовать за исключение - снятие с меня статуса депутата. Почему? Потому что им моя карточка была нужна. Я не отдал им свою карточку. Три месяца они меня не отпускали. Только после одного скандала, который фактически был, когда меня буквально силой заставляли голосовать, я говорил: я ушел из парламента три месяца назад, наконец, терпение коалиции лопнуло, они проголосовали. И все эти три месяца официально я числился депутатом. Мне писали прогулы, потому что я не ходил, - рассказал Вакарчук.

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Вакарчук отметил, что рассказывает эту историю для того, чтоб журналисты начали правильно трактовать его прогулы.

Напомним, Вакарчук объявил список своей партии. За места в Верховной Раде поборются общественные активисты, антикоррупционеры и бывшие чиновники.