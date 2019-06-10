У Зеленского считают, что КСУ не сможет поставить под сомнение роспуск Рады

В Администрации президента будут настаивать на отсутствии коалиции еще с 2016 года.

У Зеленского постараются доказать, что в Раде давно нет большинства president.gov.ua

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Фактическое отсутствие коалиции станет основным аргументом АП завтра во время доказательства конституционности указа президента о роспуске ВР. Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает УНН.

"Президент совершенно однозначно применил свое право на основании абсолютно четких, понятных, прогнозируемых оснований и досрочно прекратил полномочия Верховной Рады", - считает он.

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"Во-вторых, мы докажем в суде, что коалиция существовала не только де-юре, формально, но и фактически - она не выполняла свои конституционные полномочия, закрепленные за ней Конституцией", - отметил Вениславский.

По его словам, факт отсутствия коалиции в парламенте по состоянию на 21 мая 2019 года, когда Зеленский издал указ о роспуске Рады, является бесспорным.

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Вениславский отметил, что она прекратила существование еще в 2016 году, когда о своем выходе из коалиции заявили Радикальная партия,"Самопомич" и ВО "Батькивщина". Причем после того новая коалиция так и не была создана, заявил он.

Вениславский добавил, что в КСУ нет никаких правовых оснований, чтобы ставить под сомнение конституционность указа президента. "Нет и быть не может", - подчеркнул он.

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КСУ 11 июня рассмотрит дело в отношении конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Напомним, ранее Надежда Савченко попросила завести дело на судей КСУ, который рассматривают дело о роспуске ВР.