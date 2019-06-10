Зеленский объявил новый конкурс

Теперь у Зеленского будут выбрать кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил конкурс по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Об этом говорится в указе № 356/2019.

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Также своим указом Зеленский создал комиссию по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Министерству иностранных дел президент поручил провести тестирование участников конкурса и определить их уровень владения официальными языками Совета Европы.

Ранее сообщалось, что у Зеленского считают, что КСУ не сможет поставить под сомнение роспуск Рады. Фактическое отсутствие коалиции станет основным аргументом АП завтра во время доказательства конституционности указа президента о роспуске ВР. Именно факт отсутствия коалиции в парламенте по состоянию на 21 мая 2019 года, когда Зеленский издал указ о роспуске Рады, является бесспорным.

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Также в Администрации президента Украины Владимира Зеленского не понимают, почему Юрий Луценко открыл три уголовных производства после заседания ТКГ в Минске.