Зеленский собрался на заседание КСУ: "Это будет впервые за 28 лет"

Президент уверен, что его указ о роспуске парламента был правильным решением.

Зеленский едет в КСУ на заседание по делу о его указе president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский 11 июня примет участие в заседании палаты Конституционного суда. Об этом он сообщил в Facebook.

Завтра, напомним, будет рассматриваться конституционность указа о роспуске парламента. "Меня пригласили на это заседание. Это будет впервые за двадцать восемь лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда", - отметил Зеленский.

"Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет", - заявил президент.

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Обязательно буду. Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное - это моя позиция президента, когда я распускал парламент. Это был и есть огромный запрос украинского народа", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского рассказали, как будут защищать законность указа о роспуске ВР.