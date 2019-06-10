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Зеленский собрался на заседание КСУ: "Это будет впервые за 28 лет"

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Президент уверен, что его указ о роспуске парламента был правильным решением.
Зеленский едет в КСУ на заседание по делу о его указе
Зеленский едет в КСУ на заседание по делу о его указе
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский 11 июня примет участие в заседании палаты Конституционного суда. Об этом он сообщил в Facebook.

Завтра, напомним, будет рассматриваться конституционность указа о роспуске парламента. "Меня пригласили на это заседание. Это будет впервые за двадцать восемь лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда", - отметил Зеленский. 

"Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет", - заявил президент.

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Обязательно буду. Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное - это моя позиция президента, когда я распускал парламент. Это был и есть огромный запрос украинского народа", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского рассказали, как будут защищать законность указа о роспуске ВР.

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Теги: Рада, роспуск, КСУ, Зеленский, суд
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Комментариев (1)
ВАТА_FUCK    10.06.2019, 18:07
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
В лесу с шаурмой?
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