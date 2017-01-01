Эксперты: Химикаты в реке Рось - малотоксичные

Специалисты из Держпродспоживслужбы заявляют, что обнаруженные в реке Рось химикаты - малотоксичные, но не рекомендуют населению употреблять воду.

Специалисты Госпродпотребслужбы мониторят ситуацию с загрязнением пестицидами реки Рось. Пока не наблюдается признаков возможного ущерба. Об этом сказал председатель службы Владимир Лапа в понедельник, 10 июня, на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства о жизненного цикла средств защиты растений в Украине, передает Укринформ.

"Препараты малотоксичны. 747 литров могли попасть в водные пути. Пока не наблюдается признаков ущерба", - подчеркнул он.

В то же время Лапа призвал жителей населенных пунктов вблизи реки Рось не пользоваться водой из водопровода и из открытых источников до того, как будет сделано окончательные анализы.

На совещании также сообщили, что уже проведено семь заборов воды экспресс-методами.

В свою очередь, и.о. министра аграрной политики Ольга Трофимцовым отметила на брифинге, что реакция "органов, которые должны реагировать, была соответствующей ситуации".

Накануне сообщалось, что в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.

В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани ввели аварийный режим водоснабжения.

Сегодня премьер-министра Владимир Гройсман сообщил, что угроза отравления химикатами, попавшими в реку Рось миновала.

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