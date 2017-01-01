У Зеленского объяснили позицию о контроле РФ над боевиками

Президент хотел подчеркнуть, что РФ контролирует весь конфликт.

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Слова президента Украины касательно потери контроля РФ над боевиками на Донбассе значил то, что Россия контролирует весь конфликт и его является его зачинщиком. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Президент ещё раз подчеркнул позицию Украины о том, что Россия контролирует весь конфликт и является причиной конфликта на Донбассе, - объяснила Мендель.

Мендель также подчеркнула, что все международные организации, в том числе ООН, признали, что Россия - страна-агрессор, которая “контролирует вооруженные группировки на оккупированном Донбассе”.

Мы говорим о том, что нет так называемых лидеров “ДНР” и “ЛНР” – есть Россия, и она представляет страну-агрессора, и есть две другие стороны (Украина и ОБСЕ, - ред). А Россия говорит, что есть она и есть лидеры так называемых “ДНР” и “ЛНР”, - подчеркнула пресс-секретарь президента.

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Напомним, Зеленский объявил новый конкурс. Теперь у Зеленского будут выбрать кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.