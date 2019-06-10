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ГПУ советует Мендель спросить о госизмене Медведчука у СБУ

Комментариев: 3
Генпрокуратура с февраля ждет от СБУ выводов экспертизы по этому делу.
В ГПУ объяснили, кто занимается госизменой Медведчука
В ГПУ объяснили, кто занимается госизменой Медведчука
Facebook ГПУ

Уголовные производства по статьям о госизмене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Об этом в Facebook написала спикер генпрокурора Лариса Сарган.

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“Это в полной мере касается и дела о возможной госизмене Виктора Медведчука. ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ Ивану Баканову в официальном письме“, - пишет она.

“Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора - конечно возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве“, - добавила Сарган.

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Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства, подчеркнула Сарган.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель выразила удивление отсутствием реакции главы ГПУ на факт посещения политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком России.

Напомним, ранее сообщалось, что АП рассматривает вариант переезда с Банковой в Украинский дом.

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Теги: Зеленский, Медведчук, ГПУ, госизмена, Луценко, Сарган, СБУ, Баканов
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Комментариев (3)
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П    10.06.2019, 19:56
Оценка:  -4
П
Юрчик сам спросить стесняется?
Ruspidor    10.06.2019, 19:16
Оценка:  +1
Ruspidor
Юга, а чего ж Грицак потроховский не дал тебе видповиди аж с Февраля!? А xyле бпп и наВротный фронт не отправили грицака потроховского в отставку, раз оно с Февраля не может дать тебе видьповиди!?
colavova    10.06.2019, 20:15
Оценка:  -1
colavova
так все ждали баклана залупенского порешать дела под шаурму
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