ГПУ советует Зеленскому спросить о госизмене Медведчука у СБУ

Генпрокуратура с февраля ждет от СБУ выводов экспертизы по этому делу.

Уголовные производства по статьям о госизмене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Об этом в Facebook написала спикер генпрокурора Лариса Сарган.

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“Это в полной мере касается и дела о возможной госизмене Виктора Медведчука. ГПУ с февраля текущего года ожидает от СБУ выводов экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ Ивану Баканову в официальном письме“, - пишет она.

“Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора - конечно возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве“, - добавила Сарган.

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Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства, подчеркнула Сарган.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель выразила удивление отсутствием реакции главы ГПУ на факт посещения политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком России.

Напомним, ранее сообщалось, что АП рассматривает вариант переезда с Банковой в Украинский дом.