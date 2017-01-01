ГБР просит доступ к камерам видеонаблюдения для дела о пропаже серверов из АП

ГБР надеется получить видеозаписи с камер наблюдения, договоры на установку оборудования и проведения закупок.

ГБР просит предоставить доступ к видеозаписям с камер наблюдения по делу исчезновения оборудования из ситуационной команты АП. Об этом сообщает УНН.

В пресс-службе Государственного бюро расследований отметили, что ведомство уже направило соответствующие вопросы в Администрацию президента.

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ГБР надеется получить видеозаписи с камер наблюдения, договоры на установку оборудования и проведения закупок.

Также известно, что уже провели осмотр места инцидента. Правоохранители зафиксировали пропожу серверов, мониторов и другого оборудования.

Следствие продолжается, планируется допрос нескольких человек.

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Напомним, в СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией.

Позже Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента. Указано, что начато досудебное расследование из-за возможной потери должностными лицами АП материальных носителей секретной информации, которая является государственной тайной.