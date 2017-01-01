Под Бердичевом село засыпало градом

Пользователь социальной сети Facebook опубликовал видео с "летней" погодой в Житомирской области.

Град в Житомирской области выпал 9 июня в районе села Солотвин. Об этом пишет пользователь Facebook Сергей Купринюк. Автор видео сообщил, что огромная туча стала посыпать землю градом.

"Прекрасная летняя погода))) где-то между Житомиром и Бердичевом", - написал очевидец.

Ранее Украину накрыло мощным градом в в Запорожской и Днепропетровской областях. Градины были от шести до шестнадцати миллиметров.

В Павлограде Днепропетровской области появились целые сугробы града после ливня. По словам пользователей, такие сугробы появились не во всех районах города.

Также сообщалось, что Сумы и Полтаву накрыл ураган с градом.

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