Заседание Конституционного суда: онлайн-трансляция
Конституционный суд Украины 11 июня проведет заседание, на котором рассмотрит законность роспуска Президентом Украины Владимиром Зеленским, Верховной Рады.
Суд начнется в 10:00 по киевскому времени 11 июня. На заседание придет глава государства Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в своем видеообращении. Korrespondent.net проведет онлайн-трансляцию заседания.
Ранее спикер парламента Андрей Парубий рассказал, что передал в Конституционный суд список с именами народных депутатов, которые де-юре были в коалиции по состоянию на 21 мая. То есть в день, когда глава государства издал указ о роспуске Рады.
По словам главы парламента, роспуск является незаконным, поскольку в день озвучивания решение, коалиция существовала, в ней числились 227 депутатов Парубий: На момент роспуска Рады в коалицию входили 227 депутатов.
Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента, вы знаете. И меня пригласили на это заседание... Обязательно буду. Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное – это моя позиция как президента, когда я распускал парламент. На это был и есть огромный запрос украинского народа», – сказал Зеленский в своем видеообращении, которое он опубликовал в Facebook.
Видеообращение президента Зеленского:
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