Заседание Конституционного суда: онлайн-трансляция

Суд начнется в 10:00 по киевскому времени 11 июня. На заседание придет глава государства Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в своем видеообращении. Korrespondent.net проведет онлайн-трансляцию заседания.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий рассказал, что передал в Конституционный суд список с именами народных депутатов, которые де-юре были в коалиции по состоянию на 21 мая. То есть в день, когда глава государства издал указ о роспуске Рады.

По словам главы парламента, роспуск является незаконным, поскольку в день озвучивания решение, коалиция существовала, в ней числились 227 депутатов Парубий: На момент роспуска Рады в коалицию входили 227 депутатов.