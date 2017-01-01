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Заседание Конституционного суда: онлайн-трансляция

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Конституционный суд Украины 11 июня проведет заседание, на котором рассмотрит законность роспуска Президентом Украины Владимиром Зеленским, Верховной Рады.
Онлайн заседание КСУ по делу роспуска парламента 11 июя 2019
Онлайн заседание КСУ по делу роспуска парламента 11 июя 2019
belvpo.com
 
Суд начнется в 10:00 по киевскому времени 11 июня. На заседание придет глава государства Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в своем видеообращении. Korrespondent.net проведет онлайн-трансляцию заседания.
 
Ранее спикер парламента Андрей Парубий рассказал, что передал в Конституционный суд список с именами народных депутатов, которые де-юре были в коалиции по состоянию на 21 мая. То есть в день, когда глава государства издал указ о роспуске Рады.
 
По словам главы парламента, роспуск является незаконным, поскольку в день озвучивания решение, коалиция существовала, в ней числились 227 депутатов   Парубий: На момент роспуска Рады в коалицию входили 227 депутатов.
Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента, вы знаете. И меня пригласили на это заседание... Обязательно буду. Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное – это моя позиция как президента, когда я распускал парламент. На это был и есть огромный запрос украинского народа», – сказал Зеленский в своем видеообращении, которое он опубликовал в Facebook.
 
 
Видеообращение президента Зеленского:
 
 

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Теги: Украина, суд, Конституционный суд, онлайн, онлайн трансляция, смотреть онлайн
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Источник: korrespondent.net

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