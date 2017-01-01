В Кропивницком "скорая" столкнулась с легковушкой
Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. Информации о пострадавших нет.
В Кропивницком автомобиль скорой помощи попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом 10 июня пишет Кропивницкий дорожный контроль в Facebook.
Сообщается, что ДТП случилось на улице Вокзальной, рядом с перекрестком с улицей Габдрахмановым. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась.
Видео ДТП опубликовал канал Кировоград.
Ранее в Киеве две "скорые" столкнулись лоб в лоб. В результате аварии погибли три человека.
В Виннице автомобиль скорой помощи сбил девочку на велосипеде, пересекавшую неконтролируемый пешеходный переход в наушниках.
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