1+1 поймали на умышленном очернении партии Порошенко

Журналисты пустили в эфир недостоверную информацию.

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Вчера, 9 июня, в программе “ТСН. Тиждень” и сегодня, 10 июня, в программе “Сніданок з 1+1” журналисты акцентировали внимание на том, что “к власти рвутся старые лица”. Об этом пишет главред издания Новинарня Дмитрий Лыховий на странице в Facebook.

Редактор обратил внимание на то, что телеканал манипулирует общественным мнением, показывая исковерканную информацию. Между тем, в первой десятке партийного списка “Европейской солидарности” есть четверо человек, которые ранее не были в политике вообще. Об этом журналисты умолчали.

Когда вчера в новостях 1+1 на скорую руку анализировали партийные списки и не вспомнили о Герое Украины, командующего ДШВ Михаила Забродского в пятерке “ЕС”», я подумал: ну, бывает, всего не охватишь, акцент на другом. Но сегодня за новостями и комментариями-инфографика “Сніданку з 1+1” уже видно, что это сознательная манипуляция канала Коломойского. О Забродском, даже о госпитальерке Яну Зинкевич - молчок, - написал Лыховий.

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Редактор обратил внимание, что журналисты “плюсов” акцентировали внимание на тех членах команды Порошенко, которые являются известными политиками. Других членов партии даже не вспомнили. А это и является сознательной манипуляцией.

Напомним, ведущий 1+1 жестко ответил Коломойскому за “гражданскую войну” на Донбассе. Сотрудник телеканала 1+1 выразил негодование после слов Коломойского о “гражданской войне”.