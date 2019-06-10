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1+1 поймали на умышленном очернении партии Порошенко

Комментариев: 6
Журналисты пустили в эфир недостоверную информацию.
Команда Порошенко
Команда Порошенко
facebook.com/EuropeanSolidarity.official

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Вчера, 9 июня, в программе “ТСН. Тиждень” и сегодня, 10 июня, в программе “Сніданок з 1+1” журналисты акцентировали внимание на том, что “к власти рвутся старые лица”. Об этом пишет главред издания Новинарня Дмитрий Лыховий на странице в Facebook.

Редактор обратил внимание на то, что телеканал манипулирует общественным мнением, показывая исковерканную информацию. Между тем, в первой десятке партийного списка “Европейской солидарности” есть четверо человек, которые ранее не были в политике вообще. Об этом журналисты умолчали.

Когда вчера в новостях 1+1 на скорую руку анализировали партийные списки и не вспомнили о Герое Украины, командующего ДШВ Михаила Забродского в пятерке “ЕС”», я подумал: ну, бывает, всего не охватишь, акцент на другом. Но сегодня за новостями и комментариями-инфографика “Сніданку з 1+1” уже видно, что это сознательная манипуляция канала Коломойского. О Забродском, даже о госпитальерке Яну Зинкевич - молчок, - написал Лыховий.

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Редактор обратил внимание, что журналисты “плюсов” акцентировали внимание на тех членах команды Порошенко, которые являются известными политиками. Других членов партии даже не вспомнили. А это и является сознательной манипуляцией.

Напомним, ведущий 1+1 жестко ответил Коломойскому за “гражданскую войну” на Донбассе. Сотрудник телеканала 1+1 выразил негодование после слов Коломойского о “гражданской войне”.

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Теги: 1+1, телеканал, Порошенко, фейк, очернение
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Комментариев (6)
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otstoi-002    10.06.2019, 20:10
Оценка:  -1
otstoi-002
Порошенко (бывший) национальный лидер получает большие доходы, а стране несет лишь «смерти и нищету»
Рондол    10.06.2019, 19:29
Оценка:  -1
Рондол
Шоколадный должен спасибо сказать, что о Зинкевич с Правого сектора не вспомнили и о её геройском пьяном ДТП. Кстати почему она медик она уже после ДТП учиться пыталась не вышло.
Ruspidor    10.06.2019, 19:11
Оценка:  -2
Ruspidor
И кто же поймал? Потрох чтоли? Как можно умышленно что-то очернить, если оно абсолютное гавно!?
Ruspidor    10.06.2019, 19:13
Оценка:  -2
Ruspidor
Ну надо же, аж четверо из 10! Ну ведь это же совсем другое дело! А про первых 6 ничего не хочется сказать? Про профессионального убийцу парублия? Или про профессионального коррупционера потроха?
ВАТА_FUCK    10.06.2019, 19:37
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Чего ты так рас_pidor_ился? Если Порох и говно, это не означает что Зеля Д'артаньян! А с учетом всех его телодвижений Зеля такое же говно, только мелкое!
Ruspidor    10.06.2019, 20:05
Оценка:  -1
Ruspidor
Мелкое оно всегда лучше крупного....
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