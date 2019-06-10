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Появилось видео стрельбы на Барабашово в Харькове

Комментариев: 5
На видео видно, как один из участников драки на харьковском рынке открыл огонь в сторону убегающей группы.

В сети появился фрагмент видео массовой драки, которая произошла территории харьковского рынка Барабашово. Ролик опубликовали 10 июня в Facebook.

На видео заметно, как один из участников драки открыл огонь в сторону убегающей группы, в числе которой был журналист Вадим Макарюк. На данный момент он находится в реанимации.

Напомним, 7 июня на территории торгового центра Барабашово произошел конфликт между Национальным корпусом и ветеранами АТО.

Группа неизвестных людей из 50 человек пришла на рынок для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями, из-за чего возник конфликт.

Ранее произошли столкновения полицейских и активистов в Переяславе из-за убийства полицейскими мальчика. Тогда правоохранителей забросали петардами и положили им под ноги детские игрушки.

 

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Теги: конфликт, Харьков, видео, стрельба, инцидент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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tinkerrr    10.06.2019, 20:16
Оценка:  0
tinkerrr
Активисты и воины АТО - за бабло!
Michael2811    10.06.2019, 20:16
Оценка:  +1
Michael2811
Это всё Путин виноват!!!
П    10.06.2019, 19:51
Оценка:  +1
П
Ни кому это не надоело?
SWATFANAT    10.06.2019, 19:26
Оценка:  +1
SWATFANAT
Стадо дикарей
Michael2811    10.06.2019, 20:18
Оценка:  -1
Michael2811
Читай в Гугле Турчинов.Статья Аутодафе.
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