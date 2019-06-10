Появилось видео стрельбы на Барабашово в Харькове
В сети появился фрагмент видео массовой драки, которая произошла территории харьковского рынка Барабашово. Ролик опубликовали 10 июня в Facebook.
На видео заметно, как один из участников драки открыл огонь в сторону убегающей группы, в числе которой был журналист Вадим Макарюк. На данный момент он находится в реанимации.
Напомним, 7 июня на территории торгового центра Барабашово произошел конфликт между Национальным корпусом и ветеранами АТО.
Группа неизвестных людей из 50 человек пришла на рынок для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями, из-за чего возник конфликт.
Ранее произошли столкновения полицейских и активистов в Переяславе из-за убийства полицейскими мальчика. Тогда правоохранителей забросали петардами и положили им под ноги детские игрушки.
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