Появилось видео стрельбы на Барабашово в Харькове

На видео видно, как один из участников драки на харьковском рынке открыл огонь в сторону убегающей группы.

В сети появился фрагмент видео массовой драки, которая произошла территории харьковского рынка Барабашово. Ролик опубликовали 10 июня в Facebook.

На видео заметно, как один из участников драки открыл огонь в сторону убегающей группы, в числе которой был журналист Вадим Макарюк. На данный момент он находится в реанимации.

Напомним, 7 июня на территории торгового центра Барабашово произошел конфликт между Национальным корпусом и ветеранами АТО.

Группа неизвестных людей из 50 человек пришла на рынок для выяснения спора имущественного характера с предпринимателями, из-за чего возник конфликт.

Ранее произошли столкновения полицейских и активистов в Переяславе из-за убийства полицейскими мальчика. Тогда правоохранителей забросали петардами и положили им под ноги детские игрушки.

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