Города могут потреблять воду из реки Рось – ГСЧС

Чиновники утверждают, что причин для закрытия Белоцерковского водозабора не существует.

Опасности для снабжения питьевой водой жителей населенных пунктов в бассейне реки Рось после утечки химикатов нет. Все показатели в пределах допустимой нормы. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает ГСЧС со ссылкой на заместителя директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ведомства Александра Лещенко.

Он рассказал, что согласно предварительным результатам анализа показателей, химические, микробиологические и физические качества питьевой воды в пределах города Белая Церковь не превышают показатели, определенные государственными санитарными нормами и правилами.

При этом чиновник уточнил, что отобранные пробы направлены для более детального анализа.

"Ориентировочно результаты этих исследований будут обнародованы сегодня (в понедельник – ред.) до конца суток. Ситуация находится на постоянном контроле ГСЧС, Минздрава, Госпродпотребслужбы и Винницкой, Черкасской и Киевской облгосадминистраций", – сказад Лещенко.

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий подчеркнул, что в реке Рось, за счет разбавления и через многокилометровое расстояние, в общем оказалось не более 10 литров ядовитых веществ, ведь опасные химикаты сначала попали в воду реки Фоса.

"Кроме того, с 5 по 10 июня в реку Рось выпало большое количество осадков, поэтому опасности для закрытия Белоцерковского водозабора не существует", – подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся микроавтобус с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба. Принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00. Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.

В связи с загрязнением воды, в Белой Церкви и Умани ввели аварийный режим водоснабжения.

Сегодня премьер-министра Владимир Гройсман сообщил, что уже миновала угроза отравления химикатами, попавшими в реку Рось.

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