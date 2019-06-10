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Дождь смыл дороги в Черкасской области – СМИ

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В Черкасской области ливень смыл автомобильные дороги, затопил цел дворы, так, что люди не могли добраться домой.
Непогода на Черкащине
Непогода на Черкащине
provce.ck.ua

Жители Черкасской области из-за сильного ливня остались без дорог, света, мобильной связи и собственных дворов, сообщает издание Викка.

"Впервые в жизни столкнулся с таким аномальным явление. Заехали в одно из сел на Тальнивщини - навестить родную бабушку. Дорога до самого дома лежала по асфальту, но после сильного двухчасового дождя, асфальта как и не было. Наступил апокалипсис: дороги нет, света нет, связи нет, телефоны разряжены, еще и суббота - выходной. Американское кино отдыхает", - комментирует в Facebook Владислав Москаленко.

По информации мужчины, через несколько часов "пленные" нашли человека, который полноприводным трактором вытянула машину до ближайшей дороги.

Фотографиями с Черкасс также поделилась Ольга Котенко. По ее словам, жители двухэтажных домов по улице Майданецкого не могли добраться домой.

"Председатель уличного комитета и жители улицы обеспокоены ситуацией, которая сложилась в результате дождя. Затопило город, подвалы и снесло забор, размыло почву. Такого до сих пор не было", - сообщила очевидец.

Ранее Украину накрыло мощным градом в в Запорожской и Днепропетровской областях. Градины были от шести до шестнадцати миллиметров.

В Павлограде Днепропетровской области появились целые сугробы града после ливня. По словам пользователей, такие сугробы появились не во всех районах города.

Также сообщалось, что Сумы и Полтаву накрыл ураган с градом.

 

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Теги: погода, дороги, дождь, дорога, дожди, ливень, непогода, Черкасская область, погода в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    10.06.2019, 19:58
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Вовочка, дороги! Фас!
Vasya_iz_Ivanovo    10.06.2019, 20:32
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Это что же, по твоему надо уменьшить финансирование ООС, в пользу финансирования ремонта дорог, постой ка, а ты часом не ватник?
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