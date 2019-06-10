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Газета Голос Украины извинилась за высказывания в адрес Беленюка

Комментариев: 6
Региональный корреспондент парламентской газеты оскорбительно высказался против украинского спортсмена Беленюка.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
24tv.ua

Официальная газета Верховной Рады Голос Украины принесла извинения за антисемитские высказывания своего корреспондента в Черниговской области Василия Чепурного. Соответствующее заявления газета опубликовала на своем сайте.

Отметим, что После публикации первой двадцатки партии Слуга народа, Чепурной выразил недовольство тем, что в украинском парламенте может появиться первый темнокожий депутат. "Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зека - выбрали президентом. Дали еврея- клоуна - выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты - точно выберут (Жан Беленюк - десятый номер партии Зеленского Слуга народа). Может, нам еще транссексуала подсунут ли работа уже? А что: украинцы толерантны - проголосуют!", - написал он.

 Пост журналиста в соцсети
 

"С большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули", - сказано в заявлении.

Редакция заявила, что никогда не разделяла позиции по предвзятому отношению к лицам, основанному на расовой, национальной или религиозной принадлежности.

Вместе с тем газета отметила, что "не осуществляет контроль за частной жизнью своих работников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию в отношении тех или иных событий".

На данный момент редакция рассматривает целесообразность нахождения Чепурного на занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Слуга народа представила кандидатов в нардепы. В первую тройку списка партии вошли ее глава Дмитрий Разумков, представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук и юрист Ирина Венедиктова.

 

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Теги: скандал, журналист, рассизм, газета, Голос Украины, Жан Беленюк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Ruspidor    10.06.2019, 20:01
Оценка:  +1
Ruspidor
А уволить потроховскую мразь они бы не хотели?
У нас педяРаст 5 лет президентом был, основатель партии регионов, министр правительства азирова, чиновник януковича, вор и убийца потрох, и ничего, выжили!
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 19:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Хватит обсасывать эту никчемную тему. Тут просто журналисту рот затыкают за то, что говорит то, что видит.
Ruspidor    10.06.2019, 20:02
Оценка:  0
Ruspidor
Нет не хватит, мразь потроховская, в цивилизованных странах за такие публичные высказывания на 3 года сажают! У нас можно и на кол!
ВАТА_FUCK    10.06.2019, 19:54
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Бенюк - афроукраинец!
ВосставшийИзБана    10.06.2019, 19:57
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Гибрид короче. Я бы обиделся, если бы меня гибридом назвали. Как по мне, так уж лучше - негр.
Ruspidor    10.06.2019, 20:02
Оценка:  0
Ruspidor
Ты не негр, ты нигер! Wigger!
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