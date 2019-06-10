Вадим Новинский: Вернуть украинцам мир – наша сверхзадача, краеугольный камень нашей политической деятельности

Достижение мира исключительно политико-дипломатическим путем – приоритетная задача ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА. Об этом заявил глава парламентской фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский во время «Форума объединенных оппозиционных сил “Доверяй Делам“, который прошел в Киеве.

“Пять лет в Украине идет война, в которой уже погибло более 10 тысяч человек. Около двух миллионов стали беженцами. Разрушена инфраструктура – но это полбеды, это можно восстановить. Но людей уже никогда не вернешь. Поэтому очень важно остановить конфликт на юго-востоке“, - отметил Вадим Новинский.

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По его словам, 75% украинцев хотят, чтобы мир был достигнут политико-дипломатическим путем. “К сожалению, предыдущая власть была слепа и глуха. Одной рукой они подписывали Минские соглашения, а другой – подписывали законы, которые затрудняли их выполнение. Мы намерены добиваться мира исключительно мирным, дипломатическим путем. Никаких военных действий, никакой войны до победного конца - этого не может быть. Полное выполнение Минских соглашений – вот путь к миру“, - добавил лидер фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

По мнению Вадима Новинского, сегодня необходимы прямые переговоры с Луганском, Донецком и Москвой. Он также заявил о необходимости отмены блокады Донбасса. “Блокада была установлена решением Совета национальной безопасности и введена в действие указом президента. И поэтому мы требуем от президента Владимира Зеленского, чтобы он либо своим указом, или, собрав СНБО, ее отменил. Таким образом, мы начнем экономическую реинтеграцию неподконтрольных территорий. А вслед за ней пойдет политическая реинтеграция. И предприятия, которые работают на неподконтрольной территории, будут работать по украинским законам, а украинцы, которые там живут, будут получать зарплату в украинских гривнах, а не российских рублях. Это нужно сделать незамедлительно“, – добавил оппозиционер.

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Вадим Новинский также заявил о необходимости восстановления социального обеспечения украинцев, живущих на неподконтрольных территориях. “Мы знаем, что долги по выплатам пенсий перед жителями неподконтрольных территорий достигли небывалых размеров. Это нужно срочно устранять. Конечно, после установления мира на Донбассе еще нужно будет много чего сделать, чтобы примирить всех украинцев. И, конечно, здесь будет очень важна роль Украинской православной церкви. Сегодня УПЦ – единственный институт в нашем государстве, который продолжает свою деятельность на абсолютно всей территории Украины – и на неподконтрольных территориях Донбасса, и в Крыму. И у нашей партии, наверное, у единственной, в 2016 году была внесена в программные документы поддержка канонического православия в Украине, то есть нашей канонической Украинской православной церкви. И мы были единственной фракцией, которая не голосовала за эти антицерковные законы, которые создали еще и религиозный конфликт в нашей стране“, – отметил народный депутат.

“Путь к миру очень долгий. Но я уверен, что мы сделаем все для того, что он наступил. Мы объединились для того, чтобы в стране были мир и развитие, а между украинцами – взаимопонимание и взаимоуважение“, – подытожил Вадим Новинский.

Напомним, партии “Оппозиционный блок“, “Наши“, “Видродження“, “Доверяй делам“ и “Партия мира и развития“ пойдут на парламентские выборы вместе. Пять оппозиционных партий заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили Меморандум единства оппозиционных сил.