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В Киеве пикетируют здание АП

Комментариев: 5
Протестующие требуют у Зеленского снять запрета на стрельбу для ВСУ, а также прозрачной дорожной карты на переговорах в Минске.
Митинг возле АП
Митинг возле АП
facebook.com/Ирен Роздобутько

Сотни участников акции "Останови капитуляцию" пикетируют возле здания Администрации президент и требуют встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщила Ирен Роздобудько на своей странице в Facebook.

Протестующие возмущены обострением ситуации на Донбассе и требую прозрачности формирования дорожной карты на переговорах в Минске. А также снятие запрета на стрельбу артиллерии в ответ на провокации сепаратистов.

"Несмотря на заявления Генерального штаба, наша артиллерия не отвечает. Кучма в Минске договаривается что украинские военные не будут стрелять в ответ в одностороннем порядке и о торговле с ОРДЛО. Секретарша Президента Зеленского Юлия Мандель на 1+1 обвиняет украинских военных в обстреле школ, больниц и детских садов. Что это как начало капитуляции?", - сообщил один из организаторов акции Александр Иванов.

Ранее сообщалось, что Кучма предложил новый режим: Не стрелять в ответ, а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов.

Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь

 

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Теги: митинг, пикет, донбасс, Администрация Президента, Владимир Зеленский, война на Донбассе, Акция протеста, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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МаксимУм    10.06.2019, 21:50
Оценка:  +1
МаксимУм
Запрета на ответный огонь у ВСУ нет... порохоботы мутят воду.
raina_k    10.06.2019, 21:10
Оценка:  0
raina_k
Сколько у нас бездельников. Попробовали бы работать и проблемы ушли бы сами собой
Ruspidor    10.06.2019, 21:00
Оценка:  +2
Ruspidor
О, пидapocня потроховская собралась - двухсотгривенники в простонародии...
А что, есть такой приказ?! Можно ссылочку?
ВАТА_FUCK    10.06.2019, 21:26
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
пидapocня ты про свой ник?
Колишній-східняк    10.06.2019, 20:52
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Ха,знайшли що пікетувати.Він зараз або десь в лісі, або взагалі в астралі.
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