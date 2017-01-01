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В Днепропетровской области нашли мертвым известного фермера

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На Днепропетровщине руководителя фермерского хозяйства нашли мертвым. Возле погибшего лежал автомат Калашникова.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента
пресс-служба Нацполиции

В Новопавловской громаде Днепропетровской области в собственном доме без признаков жизни был найден известный местный фермер Сергей Кондратюк. Около 8 утра его с огнестрельным ранением головы обнаружила жена. Об этом сообщает издание Петропавлівка.City.

По сообщению Синельниковской горпрокуратуры рядом с погибшим нашли огнестрельное оружие внешне похожее на автомат Калашникова. Подобное оружие было зарегистрировано на погибшего.

Проводятся следственные действия, решается вопрос о назначении экспертиз. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Как сообщалось, в Николаевской области убили фермера и его жену. 15 мая в собственном доме сын обнаружил тела родителей с внешними признаками насильственной смерти.

В Винницкой области раскрыли убийство семьи фермеров

 

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Теги: смерть, стрельба, фермеры, Днепропетровская область, фермер
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Источник: korrespondent.net

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