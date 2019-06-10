Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель

Комментариев: 2
Женщина пыталась сдать "в аренду" 16-летнюю дочь за 40 тысяч гривен. Сейчас она задержана и находится в СИЗО.
Задержана женщина, которая продала несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство
Задержана женщина, которая продала несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство
khmel.gp.gov.ua

В Хмельницком сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили и задокументировали факт торговли человеком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что жительница областного центра пыталась осуществить незаконную сделку и за 40 тыс грн сдать "в аренду" 16-летнюю дочь. При этом она четко осознавала, что отдает своего ребенка в бордель для занятия проституцией или для любых других целей.

При получении половины оговоренной суммы средств злоумышленница разоблачена и задержана.

По данному факту открыто уголовное дело. В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Ранее сообщалось, что в Украину вернули 10 детей, мать которых арестовали в Грузии. 

Напомним, в конце апреля в Грузии задержали украинку, планировавшую провезти на территорию Абхазии 10 малолетних детей. Против нее открыли уголовное производство по ч.1 ст.143 УК Грузии "торговля людьми". Тогда в СМИ писали, что детей женщина является матерью троих детей, а еще семеро родили суррогатные матери в Киеве.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ребенок, Мать, Хмельницкий, торговля людьми, дочь, Хмельницька область, сексуальное рабство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Люблю_Украину    10.06.2019, 23:29
Оценка:  0
Люблю_Украину
така соби цэевропа)
Michael2811    10.06.2019, 23:03
Оценка:  0
Michael2811
А шо так дёшево?? И шо вона умеет???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь