Жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель

Женщина пыталась сдать "в аренду" 16-летнюю дочь за 40 тысяч гривен. Сейчас она задержана и находится в СИЗО.

В Хмельницком сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили и задокументировали факт торговли человеком. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что жительница областного центра пыталась осуществить незаконную сделку и за 40 тыс грн сдать "в аренду" 16-летнюю дочь. При этом она четко осознавала, что отдает своего ребенка в бордель для занятия проституцией или для любых других целей.

При получении половины оговоренной суммы средств злоумышленница разоблачена и задержана.

По данному факту открыто уголовное дело. В настоящее время проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Ранее сообщалось, что в Украину вернули 10 детей, мать которых арестовали в Грузии.

Напомним, в конце апреля в Грузии задержали украинку, планировавшую провезти на территорию Абхазии 10 малолетних детей. Против нее открыли уголовное производство по ч.1 ст.143 УК Грузии "торговля людьми". Тогда в СМИ писали, что детей женщина является матерью троих детей, а еще семеро родили суррогатные матери в Киеве.

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