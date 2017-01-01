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В Одессе горела психбольница: есть жертвы

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В Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы №1, погибли четыре человека.
Пожар в психиатрической больнице в Одессе
Пожар в психиатрической больнице в Одессе
Думская

В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в ходе которого погибли четыре человека, трое госпитализировано, сообщает местное издание Думская вечером 10 июня.
 
"В Одессе горит психиатрическая больница на улице Воробьева. На место масштабного пожара направилось много пожарных машин. Точно погибло четыре человека. Тела достали из огня, их осматривают медики", – говорится в сообщении.
 
По информации издания, погибли медсестра и три пациента.
 
Кроме того, трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление продуктами горения".
 
В 23:26 пожар был ликвидирован. Из горевшего корпуса спасатели эвакуировали 15 человек.





Напомним, ранее в Одессе сгорел мебельный склад. Кроме того, во время бунта осужденных в исправительной колонии № 51 в Одессе сгорело помещение дежурной части учреждения.

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Теги: Одесса, видео, фото, пожар, психиатрическая клиника
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Источник: korrespondent.net

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