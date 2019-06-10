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Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы

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Глава государства поручил премьер-министру создать госкомиссию по расследованию пожара в Одессе.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Адміністрація президента

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе, в котором, по последним данным, погибли шесть человек. 
 
Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших.
 
"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал Зеленский в Twitter вечером 10 июня.


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Напомним, вечером 10 июня в Одессе произошел пожар в корпусе областной клинической психиатрической больницы №1. Сообщалось о четырех погибших.

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Теги: Одесса, пожар, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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