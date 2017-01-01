Итоги 10 июня: Акция протеста под АП, пожар в Одессе

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Киеве устроили митинг под Администрацией президента; в Одессе горела психбольница. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина усилила контроль на границе с Молдовой

На украинско-молдавской границе усилен контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных граждан России, сообщили в СБУ. В спецслужбе также подчеркнули, что оперативно отслеживают сложившуюся в Молдове внутреннеполитическую ситуацию.

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

Вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания в центре Нью-Йорка. В результате столкновения произошел пожар на крыше здания. На борту вертолета находился один человек, он погиб. Здание было эвакуировано.

Под администрацией Зеленского прошла акция протеста

В Киеве пикетировали здание Администрации президента. Протестующие требовали у главы государства Владимира Зеленского снять запрет на стрельбу для ВСУ, а также прозрачной дорожной карты на переговорах в Минске.

Во время акции "Останови капитуляцию" один из активистов наклеил на стену АП наклейку "Администрация губернатора Малороссии", из-за чего произошла стычка с полицией. После этого активисты начали скандировать "Аваков, до свидания", а также сожгли на пороге Администрации белый флаг.

В Белой Церкви снова включили воду

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям города Белая Церковь решила запустить насосно-фильтровальную станцию. Такое решение приняли по результатам анализа проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора города.

Ляшко и Тимошенко показали первые номера списков партий

Две партии Радикальная партия Олега Ляшко и Батькивщина огласили имена людей, занимающих первые позиции в списках на парламентских выборах. У Ляшко обнародовали первую двадцатку, у Юлии Тимошенко раскрыли имена только первой пятерки.

В Одессе горела психбольница

В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, в ходе которого, по последним данным, погибли шесть человек. Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию пожара.