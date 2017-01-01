Экс-глава Ровенской области попал в серьезное ДТП с грузовиком

Михаил Кириллов был пристегнут ремнем, и отмечает, что он его фактически спас.

За рулем легковушки был депутат облсовета facebook.com/pg/uarivnetv

В Ровно на улице Макарова 10 июня около 20:00 часов произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и легковушки Skoda, в котором находился экс-глава Ровенской областной рады Михаил Кириллов.

Об этом сообщает местное Общественное телевидение.

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Как сообщил инспектор патрульной полиции Святослав Хомич, водитель грузовика не предоставил преимущество легковушке, которая двигалась во встречном направлении. Водители были без признаков опьянения и от госпитализации отказались.

За рулем легковушки был депутат облсовета, экс-глава Ровнооблрады Михаил Кириллов. Эту информацию он подтвердил по телефону.

“Ехал по главной, выскочил КамАЗ с прицепом. Ехал я не быстро, начал тормозить, но не успел. Был пристегнут ремнем, он меня фактически спас. Советую всем пользоваться. Есть немного ушиб головы, но это мелочь. В ДТП я попал впервые“, - сообщил Кириллов.

Известно, что в июле прошлого года Михаилу Кириллову сожгли авто.

Как сообщалось 10 июня, под Сумами в ДТП погиб чиновник облсовета.